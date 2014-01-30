Кваснєвський вважає Порошенка можливим кандидатом на пост нового глави Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав сьогодні в ефірі Польського радіо.

"Звучали думки, що таку роль міг би відіграти Петро Порошенко. Це чоловік, котрий має великий авторитет в опозиції, з нею зв'язаний. З самого початку був на Майдані в 2004 році та одночасно міг співпрацювати з Партією регіонів, бо навіть був в уряді (Миколи) Азарова", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста, хто міг би стати новим главою уряду в Україні.

Читайте такожВ українській владі почався процес дезінтеграції - КвасневськийВодночас він наголосив, що самі українці повинні домовитись про це між собою.

"Можливо, він є такою постаттю, але ми не можемо нічого нав'язувати, бо це має бути суверенний вибір українців", - підкреслив він.

Кваснєвський також назвав першочерговими завданнями в Україні припинити політичний конфлікт, рятувати економіку та забезпечити чесні вибори Президента в 2015 році.

Читайте такожУкраїні потрібен уряд національного порятунку - Кваснєвський Він також сказав, що Євросоюз повинен бути готовим надати фінансову допомогу для України на випадок, якщо Росія заблокує раніше обіцяну свою, а також надати перспективу членства українцям в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому тижні Кваснєвський заявив, що українці повинні створити уряд "національного порятунку", котрий повинен очолити авторитетна людина та необов'язково представник опозиції.