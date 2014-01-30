Експерт не виключає сценарію розколу України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

«Зараз це поки що нереалістичний сценарій, але я його не можу виключити», - сказав Чалий, зазначивши, що нині розкол України є реальною загрозою.

Він вважає, що українські політики не повинні піддаватися впливам ззовні.

«Якщо будуть серйозні зовнішні впливи, тоді, на жаль, ситуація може ще більше загостритися. Якщо українці всередині будуть це вирішувати, я не бачу можливостей реалізації такого сценарію», - додав він.

Чалий також зазначив, що на сьогодні в Україні набагато більше об’єднуючих факторів, ніж факторів, що роз’єднують.

Своєю чергою перший надзвичайний і повноважний посол України в Румунії Леонтій Сандуляк зауважив, що не вірить у можливість розколу України.

«Я не вірю в те, що може бути розкол України, цього просто не допустять самі українці. Це політичні спекуляції, робота «п’ятої колони» в Україні, яка, на жаль, дуже потужна», - сказав він.