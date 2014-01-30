Польща пропонує лікувати у себе поранених євромайданівців - депутат

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.

За словами Кубіва, «сьогодні Штаб нацспротиву отримав пропозиції від кількох урядів європейський країн, які готові допомогти прийняти наших хворих активістів. У першу чергу тих, хто потребує швидкого і якісного лікування. Зокрема, Польща готова прийняти 15 людей».

Однак, за словами іншого коменданта Михайла Блавацького, пораненим буде складно скористатися такою пропозицією.

«Проблема у тому, що проти них відкрито кримінальні справи, а це робить виїзд неможливим», - сказав комендант.

Він повідомив також, що польська сторона навіть готова прислати за цими людьми урядовий літак і забрати їх на лікування без віз.

«Це є тема для обговорення з владою, можливо, з Президентом», - наголосив Блавацький.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Президент Литви Далія Грібаускайте заявила про рішення Литви прийняти на лікування поранених під час сутичок у Києві.