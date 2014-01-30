Арбузов провів зустріч зі спецпредставником ООН

Сьогодні Перший віце-прем'єр міністр України Сергій Арбузов провів зустріч зі спеціальним представником генерального секретаря ООН з близькосхідного врегулювання Роберт Серрі. Представник Уряду поінформував Роберт Серрі про внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

Сергій Арбузов висловив надію, що зустріч допоможе глибше зрозуміти непросту ситуацію в країні, висловити свої думки і обмінятися позиціями.

«Я дуже радий, що у такий тяжкий для нашої країни час нас відвідують наші партнери і ми можемо обговорити проблему, яка склалася і знайти рішення, яке могло б допомогти вирішити ситуацію в максимально позитивному для обох сторін ключі», - зазначив Сергій Арбузов.