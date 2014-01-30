Баррозу нагадав, що ЄС все ще пропонує Україні асоціацію
16:39, 30 січня 2014Політика
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Пропозиція Європейського Союзу Україні щодо підписання Угоди про асоціацію з зоною вільної торгівлі між ЄС і Україною залишається на столі.
Жозе Мануель Баррозу
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу на спільній прес-конференції з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском.
"Пропозиція, що її зробив Європейський Союз щодо Угоди про асоціацію із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, залишається на столі", - сказав Президент Єврокомісії.
"Але це не найнагальніша проблема зараз. Найгарячішим питанням, яким я дуже переймаюся, є зупинка насильства в Україні і пошук політичного вирішення", - додав Баррозу.
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