Суд пом'якшив запобіжні заходи 5 затриманим на Грушевського

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

«Прокуратура міста Києва за результатами проведення першочергових слідчих дій у кримінальному провадженні здобула більш детальну інформацію про участь у масових заворушеннях деяких з підозрюваних. На даний момент в матеріалах слідства з’явилися дані, які вказують на ступінь активності цих чоловіків у масових заворушеннях, що дає можливість поставити питання про застосування до них запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою. Саме тому в Апеляційному суді прокурори висловлювали свою позицію щодо зміни п’ятьом підозрюваним запобіжного заходу на більш м’якій, зокрема домашній арешт», - сказала керівник прес-служби столичної прокуратури Яна Соболевська.

Читайте такожЗа два місяці проти 1,5 тис. активістів порушили кримінальну справу - депутатЗа її словами, на сьогодні у масових заворушеннях, які тривали у центрі столиці, підозрюються 64 особи, з яких 44 перебувають під вартою.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Батьківщини», Апеляційний суд Києва сьогодні, 30 січня, відпустив під домашній арешт трьох активістів, затриманих на Грушевського

Зокрема, з-під варти звільнено 26-річного мешканця Трускавця Львівської області Івана Курія, якому звинувачення будували на наявності шолома і пов'язки та відсутності прописки у Києві.

Читайте такожАмністія не стосується силовиків, які перевищили посадові повноваження - ЛукашТакож Апеляційний суд відпустив львів’янина В’ячеслава Гутя (1983 року народження) під домашній арешт за місцем проживання. Гутя також затримали за нібито причетність до заворушень на Грушевського.

Крім того, міру запобіжного заходу під домашній арешт змінено Артуру Ковальчуку. Його також затримали за нібито причетність до заворушень на Грушевського.