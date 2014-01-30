«Батьківщина» вимагає законом заборонити використання зброї проти мітингувальників

Як повідомляється на сайті ВР, авторами проекту постанови є народні депутати України з фракції «Батьківщина» Роман Ілик, Степан Курпіль, Юрій Одарченко, Олександр Чорноволенко.

Документом пропонується заборонити застосування зброї, у тому числі не летальної дії, проти учасників мирних походів, мітингів та демонстрацій. Єдиним виключенням має бути відвернення безпосереднього нападу, що загрожує життю та здоров’ю людини. Одночасно підтверджується категорична заборона на застосування сили проти журналістів, що висвітлюють масові акції протестів.

Крім того, законодавча ініціатива передбачає скасування Кабміном постанов: №12 «Про затвердження Порядку проведення додаткових заходів захисту безпеки громадян», № 13 «Про внесення змін до пункту 12 Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку», №14 «Про внесення змін до пункту 16 Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку» від 22 січня 2014 року як таких, що створюють небезпеку для життя людей.

Як повідомлялося, згаданими постановами Кабмін, зокрема, дозволив силовикам використовувати водомети проти учасників протестів навіть за мінусової температури повітря та розширив перелік спецзасобів, які правоохоронці можуть використовувати під час охорони громадського порядку.

Крім того, відповідно до згаданих постанов, органи внутрішніх справ у разі наявності інформації про можливі порушення громадського порядку, загрози вчинення екстремістських дій, порушення законодавства під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій мають право тимчасово обмежувати рух транспортних засобів на вулицях, дорогах, об’єктах (територіях) та тимчасово обмежувати доступ громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти.