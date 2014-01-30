Закон про амністію ухвалено з порушенням конституційних норм – заява лідерів опозиції

Про це йдеться у переданій УНІАН спільній заяві лідерів опозиційних фракцій Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока.

«29 січня Партія регіонів під орудою В.Януковича знову вдалася до прямого шантажу, відвертого шулерства та фальсифікацій при ухваленні законопроектів у Верховній Раді України.

Читайте такожЯнукович звернувся до українців: Влада виконала усі свої зобов’язанняПрактично за тим же сценарієм, що й під час скандального голосування 16 січня, за допомогою примусу, тиску, фальсифікацій та шулерства "регіоналами", комуністами і деякими позафракційними депутатами було ухвалено так званий закон про амністію №4021-3, а вірніше «закон про заручників».

Під час голосування цього закону були зафіксовані масові випадки кнопкодавства, тобто голосування чужими картками, що порушує вимоги Конституції України про необхідність особистого голосування народних депутатів», - заявили лідери опозиції.

Читайте такожРибак: Активісти повинні звільнити адмінбудівлі, але на Майдані можуть залишитисяВони вважають, що персональну відповідальність за порушення конституційних норм несе Президент Віктор Янукович, «який вчора особисто прибув до парламенту та шляхом шантажу та залякування примусив свою фракцію, яка балансує на межі розколу, повернутися до сесійної зали та протягнути ухвалення закону "про заручників", незважаючи на нехватку у них голосів для цього».

На переконання лідерів опозиції «сьогодні всі маски скинуті і для всіх вже зрозуміло, що більшість у Верховній Раді, замість мирного врегулювання кризи та відновлення парламентаризму, продовжує нагнітання протистояння та практику фальсифікації законів».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Верховна Рада прийняла рішення працювати цього дня до ухвалення рішення щодо закону про амністію.

Після голосування за таку пропозицію близько 18.00 голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву на 10 хвилин для узгодження позицій з керівниками фракцій. Водночас депутати не могли знайти консенсусу щодо жодного із 4 запропонованих законопроектів.

Потім до ВР прибули Президент, в.о. прем’єр-міністра Сергій Арбузов та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв. Вони провели нараду з фракцією Партії регіонів.

Після наради стало відомо, що депутати від ПР вирішили проголосувати за проект про амністію, внесений «регіоналом» Юрієм Мірошниченком.

Близько 23-ї години фракції ПР та КПУ, а також 11 позафракційних депутатів без обговорення ухвалили закон Мірошниченка «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» (4021-3). Законом передбачається, що амністія протестувальників можлива лише після того, як будуть звільнені всі адміністративні будівлі.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністії затриманих активістів без будь-яких умов.