На Черкащині суд звільнив чотирьох активістів Автомайдану

Про це сьогодні повідомив голова Черкаської обласної організації партії “УДАР” Віталій Іляшенко у соцмережі «Фейсбук».

За його словами, «Їхні прізвища: Кирилюк Сергій Миколайович, Мартиненко Вадим Миколайович, Хвостенко Віталій Олександрович, Холодій Ігор Богданович. Хлопці поїхали додому!»

Читайте такожНа Черкащині суд звільнив трьох активістів Автомайдану – УДАРІляшенко також повідомив, що сьогодні він надіслав заступнику голови Черкаської ОДА Едуарду Івакіну список випадкових та соціально вразливих осіб, яких було затримано в центрі міста Черкас 23 січня. Заступник Голова Черкаської ОДА відповів, що він прийняв список та контролює його.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 січня Городищенський районний суд Черкаської області звільнив трьох активістів Автомайдану, визнавши їх невинними.

Раніше Соснівський районний суд Черкас обрав одному з лідерів Автомайдану Сергію Хаджинову міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. Також в Черкаській області у судах розглядалися справи інших 18 учасників Автомайдану, яких затримали вночі 27 січня під час другої спроби зайняти Черкаську ОДА.