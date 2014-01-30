Після Олімпіади у Сочі тиск Росії на Україну збільшиться - експерт
20:34, 30 січня 2014Політика
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Після завершення зимової Олімпіади у Сочі тиск Росії на Україну збільшиться, що може призвести до силового сценарію розв'язання політичної кризи.
Після Олімпіади у Сочі тиск Росії на Україну збільшиться - Головаха
"Більше того, після Олімпіади знов збільшиться тиск Росії, і це може каталізувати прийняття жахливих рішень владою", - зазначив соціолог, доктор філософських наук Євген Головаха.
Він також додав, що влада перебуває у психологічній напрузі, передає Еспресо.TV.
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