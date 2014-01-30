Після Олімпіади у Сочі тиск Росії на Україну збільшиться - експерт

"Більше того, після Олімпіади знов збільшиться тиск Росії, і це може каталізувати прийняття жахливих рішень владою", - зазначив соціолог, доктор філософських наук Євген Головаха.

Він також додав, що влада перебуває у психологічній напрузі, передає Еспресо.TV.