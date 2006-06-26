У Феодосії урочисто відсвяткували ”перемогу над НАТО”

Представники різних політичних партій згорнули наметове містечко, яке було встановлене біля Феодосійського порту три тижні тому на знак протесту проти проведення міжнародних військових навчань «Сі Бриз-2006».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із учасників акції, перший секретар Феодосійського міського комітету Комуністичної партії України Анатолій СИТКОВ.

За його інформацією, пікетники до вчорашнього вечора прибрали всі намети, а потім близько 2,5 тисячі кримчан взяли участь в «марші перемоги», який пройшов набережною Феодосії до будівлі санаторію Міністерства оборони, де проживали американські резервісти.

«Кримчани, які робили все можливе, щоб прибрати американських військових із території півострова, вчора урочисто відзначили цю подію», - зазначив А.СИТКОВ. За словами лідера феодосійських комуністів, під час ходи «борці з НАТО» кричали: «Ура!», «Перемога!», «Ми не янкі, ми - слов`яни, наші брати - росіяни!».

Потім відбувся завершальний мітинг, в ході якого 300 найактивніших антинатівців були нагороджені грамотами, а деякі - російськими значками. Крім того, кримські комуністи мають намір нагородити своїх представників, які брали участь в пікетах у Феодосії, «Пам`ятними медалями захисників Вітчизни», замовлення на виготовлення яких вже одержали москвичі.

На честь закінчення «антинатівських подій» феодосійці відкривали пляшки з шампанським і вітали одне одного «з перемогою над американцями». Закінчився святковий вечір у Феодосії феєрверком. «Феодосія знову стала курортним містом», - заявив А.СИТКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Феодосійський порт прибуло судно «Едвантидж» з будівельними матеріалами і спецтехнікою для удосконалення тренувальної бази Старокримського полігону ВМС України. На полігоні планувалося побудувати ангари для мешкання учасників міжнародних військових навчань «Сі Бриз-2006». Після прибуття вантажу деякі політичні сили Криму організували протестні акції, вважаючи, що американці прибули до Криму для будівництва бази НАТО.

11-12 червня американські військовослужбовці залишили територію Україну.

Російське судно з американськими контейнерами на борту залишило Крим 22 червня.