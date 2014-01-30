Міліція перевіряє інформацію про знайдення зниклого активіста Автомайдану Булатова

Про це УНІАН повідомило джерело в столичному Главку міліції: «Ми бачили цю інформацію, але наразі з ним (Булатовим – УНІАН) ще не спілкувалися, тому ані підтвердити, ані спростувати її не можемо».

Як повідомляв УНІАН, 23 січня активісти Автомайдану повідомили про зникнення Булатова. За їх словами, востаннє на зв'язок Булатов виходив увечері 22 січня. Останнім часом Булатов ховався, проте виходив на зв'язок.

Пізніше активіст Автомайдану Сергій Поярков заявив, що перед зникненням Булатов сказав, що дізнався якусь важливу інформацію. Поярков повідомив, що спілкувався з Булатовим по телефону і той був у гарному настрої. «Після обіду він перестав брати трубку», - додав Поярков. Напередодні, відзначив активіст, «він (Булатов) сказав, що має якусь дуже цікаву інформацію, не хоче говорити, але це буде інформація - бомба, він з кимсь увечері зустрічатиметься».

Пізніше у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВД України в м. Києві повідомили, що дружина Булатова через свого адвоката написала в міліцію заяву про зникнення чоловіка. У міліції відзначили, що проводяться дії з встановлення місцезнаходження Булатова. Проте активіста не знайшли і по сьогоднішній день.