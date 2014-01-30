Міла Йовович молиться за мирне вирішення конфлікту в Україні

На свої сторінці у Facebook вона написала, що молиться за мирне врегулювання конфлікту в Україні, повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA.

“Коли я сідаю читати новини, і бачу неймовірні кадри того, як через свою віру страждають мої українські брати та сестри, моє серце починає боліти. Я багато молюся за те, щоб мирне рішення було знайдене. Україно, Я ВІРЮ У ТЕБЕ!”, – пише Міла Йовович.