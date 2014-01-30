У Донецькій області через негоду оголосили надзвичайну ситуацію

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області, сьогодні, 30 січня, о 18.00 у Донецьку пройшло засідання регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якому і було прийнято рішення класифікувати ситуацію, яка склалася на території Донецької області внаслідок погіршення погодних умов, як надзвичайну регіонального рівня природного характеру. Така класифікація відповідно до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій.

У Центрі пропаганди уточнили, що після винесення даного рішення, область підготує відповідні документи і направить до Києва, де й буде прийнято остаточне рішення про надання ситуації статусу надзвичайної.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області на п`яти ділянках автодоріг різного напрямку закрито рух до ліквідації снігових заметів.

Як поінформували в управлінні ДАІ в Донецькій області, на автодорогах області загального користування і в населених пунктах у зв`язку зі снігом рух транспортних засобів ускладнений, на деяких ділянках неможливий, на дорожньому покритті - сніжний накат, снігові замети, ожеледиця.

Зараз час залишаються закритими до ліквідації снігових заметів такі проблемні ділянки на автодорогах області: автодорога Н-20 «Слов`янськ - Донецьк - Маріуполь» 140 - 221 км (виїзд із м. Донецька, с. Андріївка через Волноваський район, в`їзд у м. Маріуполь); автодорога Т-08-03 «Запоріжжя - Маріуполь» 177 - 220 км (Володарський і Первомайський райони від кордону із Запорізькою областю до м. Маріуполя); автодорога Т-05-17 «Єнакієве - Шахтарськ - Амвросіївка – КПП «Успенка» 48 - 93 км (Шахтарський район, Амвросіївський район від м. Шахтарська до смт Кутейникове); автодорога Т-05-08 «Донецьк – Новоазовськ - Сєдове» 13 -128 км (Старобешівський, Тельманівський та Новоазовський райони від межі м. Донецька до смт Сєдове); автодорога Т-05-23 «від / Н-20 / - Кременівка - Ялта» 0 – 63 км ( Володарський та Первомайський райони від примикання до автодороги Н-20 до смт Ялта).

На автодорозі М-04 «Знам‘янка - Луганськ - Ізварине» - виїзд із м. Донецька через м. Красноармійськ у напрямку Дніпропетровської області (і назад) тимчасово введено обмеження для руху вантажних транспортних засобів.

На вказаній автодорозі працівниками ДАІ з метою недопущення подальшого скупчення транспортних засобів і створення заторів здійснюються регулювально-розпорядчі дії.

У повідомленні також зазначили, що за минулу добу Державтоінспекцією спільно з МНС та працівниками дорожніх і комунальних організацій надано допомогу з відновлення руху більш ніж 170 транспортним засобам, які потрапили в снігові замети.