США: Янукович може скасувати закони 16 січня, перебуваючи на лікарняному

Про це заявила в четвер журналістам офіційний представник держдепартаменту США Джен Псакі, передає ИТАР-ТАСС.

"Президент Янукович міг би зробити більше, в тому числі негайно підписати ухвалений парламентом закон, що скасовує антидемократичні законодавчі акти (від 16 січня)", - зазначила вона.

На уточнююче запитання одного з журналістів, чи вважають США, що Янукович може зробити це, перебуваючи на лікарняному, Псакі відповіла: "Я безсумнівно вважаю це можливим".

Верховна Рада раніше проголосувала за скасування дев'яти законів, прийнятих 16 січня, а також повторно прийняла чотири з них. Серед скасованих законів - і акт про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів ", який містив норми, що посилюють відповідальність за участь в акціях протесту і викликав найбільше обурення в суспільстві. Закон про скасування цих актів тепер має підписати президент України.