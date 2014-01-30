США: Янукович може скасувати закони 16 січня, перебуваючи на лікарняному
США вважають, що президент України Віктор Янукович, навіть перебуваючи на лікарняному, цілком може підписати закон про скасування законодавчих актів від 16 січня.
Про це заявила в четвер журналістам офіційний представник держдепартаменту США Джен Псакі, передає ИТАР-ТАСС.
"Президент Янукович міг би зробити більше, в тому числі негайно підписати ухвалений парламентом закон, що скасовує антидемократичні законодавчі акти (від 16 січня)", - зазначила вона.
На уточнююче запитання одного з журналістів, чи вважають США, що Янукович може зробити це, перебуваючи на лікарняному, Псакі відповіла: "Я безсумнівно вважаю це можливим".
Верховна Рада раніше проголосувала за скасування дев'яти законів, прийнятих 16 січня, а також повторно прийняла чотири з них. Серед скасованих законів - і акт про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів ", який містив норми, що посилюють відповідальність за участь в акціях протесту і викликав найбільше обурення в суспільстві. Закон про скасування цих актів тепер має підписати президент України.