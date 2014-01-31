Лікарі не допускають слідчо-оперативні групи для допиту Булатова

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Київській області, за фактом викрадення Булатова Слідчим управлінням обласного УВС Київщини було відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (викрадення або незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Водночас, Слідчим управлінняс столичної міліції Булатов підозрюється у причетності до масових заворушень за ознаками злочину, передбаченого ст. 294.

Таким чином, як пояснили у ВЗГ міліції Київщини, обидві слідчі групи намагаються потрапити до Булатова, щоб отримати від нього пояснення в рамках розслідування обох цих проваджень, але медичний персонал клініки, враховуючи стан здоров’я Булатова, не допускає правоохоронців до них.

Також у ВЗГ зазначили, що, відповідно до чинного законодавства, обрати Булатову запобіжний захід в рамках ст. 294 має лише суд при його присутності в залі засідань.

Але в міліції Київщини припустили, що той самий суд у зв’язку з підписаним Президентом законом про амністію активістів Євромайдану та Автомайдану може звільнити Булатова від відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня активісти Автомайдану заявили про зникнення Булатова. Пізніше у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВД України в м. Києві повідомили, що дружина Булатова через свого адвоката написала в міліцію заяву про зникнення чоловіка.

Булатова знайшли 30 січня в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. Зараз він перебуває у столичній клініці «Борис». За словами друзів Булатова, невідомі зловмисники тиждень катували чоловіка, не давали йому їжі та намагалися довідатися, хто фінансує Автомайдан.