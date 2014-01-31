Суд пом'якшив запобіжні заходи ще шістьом затриманим на Грушевського

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Процесуальні керівники врахували характеризуючи дані, зібрані у ході першочергових слідчих дій щодо деяких з підозрюваних, їх соціальні зв’язки, роль кожного з них у масовому протистоянні з правоохоронцями. Виходячи з цього прокурори знайшли за можливе перебування під домашнім арештом 6 підозрюваних. Суд апеляційної інстанції задовольнив такі клопотання, пом’якшивши запобіжні заходи вказаним особам», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Дніпропетровську суд змінив міру запобіжного заходу 8 заарештованим активістам При цьому, в прокуратурі нагадали, що вчора, 30 січня, ухвалою Апеляційного суду міста Києва було змінено запобіжний захід 5 підозрюваним у заворушеннях біля стадіону «Динамо» з тримання під вартою на домашній арешт.

Наразі з 64 підозрюваних у сутичках на Грушевського 38 перебувають під вартою, 25 – під домашнім арештом, з одного взято особисте зобов’язання.