Суд пом'якшив запобіжні заходи ще шістьом затриманим на Грушевського
За клопотаннями прокуратури міста Києва суд змінив запобіжний захід на домашній арешт ще шістьом затриманим на вулиці Грушевського.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
«Процесуальні керівники врахували характеризуючи дані, зібрані у ході першочергових слідчих дій щодо деяких з підозрюваних, їх соціальні зв’язки, роль кожного з них у масовому протистоянні з правоохоронцями. Виходячи з цього прокурори знайшли за можливе перебування під домашнім арештом 6 підозрюваних. Суд апеляційної інстанції задовольнив такі клопотання, пом’якшивши запобіжні заходи вказаним особам», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Дніпропетровську суд змінив міру запобіжного заходу 8 заарештованим активістам При цьому, в прокуратурі нагадали, що вчора, 30 січня, ухвалою Апеляційного суду міста Києва було змінено запобіжний захід 5 підозрюваним у заворушеннях біля стадіону «Динамо» з тримання під вартою на домашній арешт.
Наразі з 64 підозрюваних у сутичках на Грушевського 38 перебувають під вартою, 25 – під домашнім арештом, з одного взято особисте зобов’язання.