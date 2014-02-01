Закон про амністію опублікований на сайті "Голосу України"

Текст документу з'явився на веб-сайті парламентської газети "Голос України".

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня Верховна Рада ухвалила без обговорення в першому читанні та в цілому вищезазначений законопроект.

За це рішення проголосували 232 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення цього законопроекту.

Голосуванню передували кількагодинні консультації президента Віктора Януковича з депутатами в стінах Верховної Ради.

Президент України Віктор Янукович підписав закон 31 січня.