Закон про амністію опублікований на сайті "Голосу України"
02:27, 01 лютого 2014Політика
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Закон про амністію авторства регіонала Юрія Мірошниченка офіційно оприлюднено в інтернеті вночі 1 лютого.
Закон про амністію опублікований на сайті "Голосу України"
Текст документу з'явився на веб-сайті парламентської газети "Голос України".
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Як повідомляв УНІАН, 29 січня Верховна Рада ухвалила без обговорення в першому читанні та в цілому вищезазначений законопроект.
За це рішення проголосували 232 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Опозиція виступала категорично проти ухвалення цього законопроекту.
Голосуванню передували кількагодинні консультації президента Віктора Януковича з депутатами в стінах Верховної Ради.
Президент України Віктор Янукович підписав закон 31 січня.
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