Кожара зустрівся з Генсеком ООН
11:17, 01 лютого 2014Політика
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У рамках візиту до Німеччини для участі в роботі Мюнхенської конференції з питань безпеки в.о. міністра закордонних справ України Леонід Кожара зустрівся з Генеральним секретарем ООН Бан Кі-Муном.
Бан Кі-Мун
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, Кожара поінформував Генерального секретаря про останні кроки Президента України Віктора Януковича, спрямовані на стабілізацію ситуації в України.
Бан Кі-Мун дав високу оцінку діям Президента, спрямованим на розв`язання політичної кризи. Він наголосив на важливості збереження позитивної динаміки у нормалізації ситуації, підкресливши ключову роль керівництва України.
Під час зустрічі було також обговорено результати нещодавнього візиту до України Спеціального посланця Генерального секретаря ООН Роберта Серрі.
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