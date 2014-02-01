Кожара зустрівся з Генсеком ООН

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, Кожара поінформував Генерального секретаря про останні кроки Президента України Віктора Януковича, спрямовані на стабілізацію ситуації в України.

Бан Кі-Мун дав високу оцінку діям Президента, спрямованим на розв`язання політичної кризи. Він наголосив на важливості збереження позитивної динаміки у нормалізації ситуації, підкресливши ключову роль керівництва України.

Під час зустрічі було також обговорено результати нещодавнього візиту до України Спеціального посланця Генерального секретаря ООН Роберта Серрі.