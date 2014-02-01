У Києві вночі згоріло сім автівок активістів Автомайдану - ЗМІ

Про це пише Українська правда. За даними активістів, усі підпали трапилися після опівночі до 3 години ночі.

Зокрема, згоріли автівки, що були припарковані на вул. Федорова, Щекавицькій, Гончара, Драгоманова, Харківському шосе, пр-кті Комарова та вул. Петропавлівській.

За інформацією активістів, ніхто з власників автомобілів не постраждав. Деякі з них вже були на цей момент позбавлені прав за рішенням суду у справах про порушення правил дорожнього руху після участі у акціях Автомайдану.

Учасники руху ”Автомайдан” упевнені, що підпалювачі використовують списки, складені та оприлюднені Державтоінспекцією після проведених акцій Автомайдану під Межигір`ям, будинком Віктора Медведчука та ін.

Також повідомляється, що в ніч на 1 лютого спалили автомобіль оператора ”5 каналу” Олега Криштопи. ”Було троє осіб. (Після підпалу) побігли далі, кажуть, підпали продовжуються”, - написав сам Криштопа на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, напередодні у центрі Києва підпалили авто представниці уряду Канади в Україні,

В ніч на 30 січня у Києві невідомі підпалили більш як 20 автомобілів.