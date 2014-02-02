Ештон: ЄС глибоко занепокоєний через ситуацію в Україні

Про це вона повідомила під час розмови у Мюнхені з донькою Юлії Тимошенко Євгенією та заступником голови партії "Батьківщина", Головою Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Григорієм Немирею.

Читайте такожЄвропарламент пропонує дати Нобелівську премію Сноудену або Ештон"ЄС серйозно стурбований через ситуацію в Україні. Загострення політичної кризи буде розглянуто 10 лютого під час засідання Ради Міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі",- сказала Кетрін Ештон, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Читайте такожЕштон закликала звільнити незаконно заарештованих активістівВона додала, що країни-члени ЄС розглядають усі наявні у них інструменти для мирного вирішення ситуації.