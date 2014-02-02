Опозиція у ВР вимагатиме скасування закону Мірошниченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив зі сцени Майдану у Києві.

«В парламенті наступного тижня ми будемо вимагати перегляду так званого закону про амністію», - зазначив Кличко, додавши: «Його треба скасувати і ухвалити інший – який передбачатиме безумовне звільнення заручників».

Читайте такожВ Україні буде створено міжнародну комісію з розслідування злочинів влади проти євромайданівців – Яценюк Як повідомляв УНІАН, 29 січня у парламенті близько 23-ї години фракції ПР та КПУ, а також 11 позафракційних депутатів без обговорення ухвалили закон, розроблений Мірошниченком, «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» (4021-3).

Це відбулося після того, як до парламенту прибули Президент України Віктор Янукович, в.о. прем’єр-міністра Сергій Арбузов та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв і провели нараду з фракцією Партії регіонів.

Читайте такожКличко і Яценюк виступили на Євромайдані в Мюнхені Законом передбачається, що амністія протестувальників можлива лише після того, як будуть звільнені всі адміністративні будівлі та дороги.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністії затриманих активістів без будь-яких умов.