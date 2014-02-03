На Грушевського спокійна ситуація

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані наразі перебуває близько 1 тис. осіб.

Люди гріються біля діжок з багаттям. Зі сцени звучить музика українських виконавців та з монітора транслюються музичні кліпи. Також мітингувальники продовжують зчищати сніг та рубати дрова.

На Європейській площі мітингувальники встановили двоє футбольних воріт, укріплених мішками зі снігом.

На Грушевського тим часом перебуває близько 50 мітингувальників. Пропускний режим між барикадами залишається посиленим, пропускають волонтерів, медиків та представників ЗМІ.

Також мітингувальники гріються в пункті обігріву, облаштованому на проїжджій частині вулиці, та в Українському домі.

Зі сторони демонстрантів та внутрішніх військ звучать музичні композиції. Ситуація спокійна.