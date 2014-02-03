Посол КНР спростував слова Сікорського про умови інвестицій в українську економіку

"З того, що знаю, влада Китаю під час візиту Президента Януковича заявила, що їхня країна зацікавлена інвестувати в український аграрний сектор, але за умови підписання Угоди про асоціацію", - повідомив 30 січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Читайте такожУкраїна не отримувала офіційних пропозицій щодо кредиту з боку ЄС - Кожара

За словами глави зовнішньополітичного відомства Польщі, таку умову Китай пояснює прагненням краще захистити свої інвестиції, повідомляє РБК-Україна.

Раніше, 6 грудня, таку інформацію озвучив лідер ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк. «Китай чітко заявив, що інвестиції в Україну можуть прийти тільки в одному випадку - якщо Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС, якщо в Україні будуть чіткі правила. Китай - це країна, яка хоче працювати за правилами, а ці правила прописані в Угоді про асоціацію з ЄС», - заявив він.

Однак посол Китаю твердо дав зрозуміти, що повідомлення польського МЗС не відповідає дійсності.

«У мене залишилися сумніви на рахунок правдивості або правильності посилання на слова Сікорського. Може бути, ці сумніви в правильності перекладу його слів», - заявив посол КНР в Україні Чжан Сі Юнь, який, за його словами, особисто був присутній на грудневій зустрічі вищого рівня між керівництвом КНР і України.

Він підкреслив, що конкретні проекти співпраці між країнами є взаємовигідними і здійснюються виключно у двосторонньому форматі, а співпраця між країнами проводиться з урахуванням високого рівня стратегічного партнерства, а також взаємної вигоди конкретних проектів даного співробітництва.

Як відомо, 5 січня в Пекіні лідер КНР Сі Цзіньпін і президент України Віктор Янукович підписали ряд документів щодо економічного співробітництва. За словами глави української держави, підписані документи можуть забезпечити китайські інвестиції в розмірі $8 млрд.