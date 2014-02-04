ЄСПЛ попросив українську владу прокоментувати скаргу євромайданівця

Про це йдеться в надійшов в понеділок в представництво ИТАР-ТАСС повідомленні секретаріату ЄСПЛ.

"Згідно з даними документами, Сіренко брав участь у протестних акціях, які відбуваються у центрі Києва з 29 листопада 2013 року. Він стверджує, що його побили співробітники спеціальних поліцейських підрозділів під час жорсткого розгону протестувальників, а потім незаконно заарештували 30 листопада. У зв'язку з цим він скаржиться на порушення статті 3 (Заборона катувань, нелюдського або принижуючого гідність поводження або покарання), статті 5 (Право на свободу і безпеку), статті 11 (Свобода зібрань та об'єднань) та статті 13 (Право на ефективний засіб юридичного захисту) Конвенції", - наголошується в прес-релізі.

Також, на думку заявника, "дії влади відносно нього та інших протестувальників" призвели до порушення статті 3, 5, 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя), 11 і 13 та статті 1 протоколу 1 до Конвенції (Захист власності).

Сіренко подав скаргу до ЄСПЛ 28 січня. У Страсбурзькому суді дійшли висновку, що українська влада повинні письмово відповісти на висунуті звинувачення до 28 лютого. При цьому заяві українця було надано пріоритетне значення.