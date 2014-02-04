Гриценко підтвердив, що квартиру його сина збираються обшукати
Міліція має намір обшукати квартиру сина народного депутата Анатолія Гриценка Олексія.
Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.
"Захарченко-wanted ніяк не заспокоїться. Тепер він хоче обшукати квартиру сина. Олексій через адвоката попередив заздалегідь: welcome, але без підкидних наркотиків або зброї", - заявив він.
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За словами адвоката Гриценка-молодшого, він вже місяць не живе в тій квартирі, яку хочуть обшукати правоохоронці.Наразі вона опечатана.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на Українську правду, суд видав ордер на обшук квартири одного з організаторів Автомайдану Олексія Гриценка.
Дозвіл на обшук датовано 31 січня, але ордер іще не пред'явлено.
Гриценко-молодший оголошений у розшук за підозрою в організації масових заворушень (стаття 294 ч. 2 Кримінального кодексу).
Суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу до суду.