Гриценко підтвердив, що квартиру його сина збираються обшукати

Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

"Захарченко-wanted ніяк не заспокоїться. Тепер він хоче обшукати квартиру сина. Олексій через адвоката попередив заздалегідь: welcome, але без підкидних наркотиків або зброї", - заявив він.

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За словами адвоката Гриценка-молодшого, він вже місяць не живе в тій квартирі, яку хочуть обшукати правоохоронці.Наразі вона опечатана.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Українську правду, суд видав ордер на обшук квартири одного з організаторів Автомайдану Олексія Гриценка.

Дозвіл на обшук датовано 31 січня, але ордер іще не пред'явлено.

Гриценко-молодший оголошений у розшук за підозрою в організації масових заворушень (стаття 294 ч. 2 Кримінального кодексу).

Суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу до суду.