МЗС РФ: необхідно дати правову оцінку діям української опозиції

Уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов заявляє, що Росія добиватиметься, щоб дії правої української опозиції отримали оцінку, зокрема з боку Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в Громадській палаті Росії.

"Ми далі добиватимемося, щоб ці дії й декларації не лише з боку пана Тягнибока (лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнибока – УНІАН), але й інших шанованих в опозиційних колах політиків в Україні, отримали відповідну правову та політичну оцінку", - сказав Долгов.

При цьому він зазначив, що, на жаль, західні колеги не засуджують або не проявляють серйозного стримуючого впливу на українську опозицію.

Водночас Долгов додав, що в останні дні риторика з боку Заходу змінилася, й почали лунати заклики до стриманості всіх сторін.

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Долгов заявив, що треба "давати принципову оцінку" тому, що відбувається в Україні.

Він розраховує, що опозиція відмовиться від погроз і ультиматумів та активізує діалог із владою для виходу з політичної кризи конституційних шляхом.

"Важко прагнути в цивілізований світ, діючи нецивілізованими методами, порушуючи не лише права людини, але й принципи верховенства закону. Не можна боротися за права людини за допомогою «коктейлів Молотова», не можна захоплювати адміністративні будівлі, чинити тиск на органи влади", - підкреслив Долгов.

Він зазначив, що в будь-якій країні влада жорстко б відповіла на такі дії.