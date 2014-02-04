Члени уряду пішли з ВР

10:22, 04 лютого 2014
Політика
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Члени уряду залишили сесійну залу Верховної Ради України.

Урядовці пішли із зали під скандування опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, уряд був присутній на відкриті 4 сесії парламенту сьомого скликання.

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак зазначив, що сьогодні в сесійній залі буде обговорено ситуацію, що склалася в Україні.

Опозиція після цього почала скандувати в бік уряду: “Вбивці!”.

Під ці слова члени Кабміну залишили урядову ложу парламенту.

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