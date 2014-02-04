ЄС має завадити втечі українських олігархів у разі запровадження НС - євродепутат

Впливовий європарламентарій Ребека Хармс заявила, що Європейський Союз має вжити заходів, аби запобігти втечі причетних до насильства українських олігархів та урядовців, які мають паспорти країн ЄС, в разі запровадження надзвичайного стану в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це лідер фракції зелених заявила на прес-конференції у Страсбурзі під час сесії Європейського парламенту.

"Ситуація, як виглядає, викликає велику-велику стурбованість. Зокрема це стосується олігархів і можливості того, що вони можуть залишити країну. Деякі з них, звичайно, мають паспорти країн ЄС - наприклад, Австрії. Є можливість, що вони виїдуть з країни... Європейський парламент має виправити слабку позицію Європейської Комісії у цьому питанні", - сказала Хармс.

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"Є чисельні приклади нападів на журналістів, громадських активістів, повідомлення про терор, приклади надзвичайного насильства проти цих людей. Візові обмеження для винуватців цього - ось чого прагнуть від нас люди в Україні. Прості люди страждають від візових обмежень, важко отримати візи, вони до того ж дорогі", - сказала євродепутат і додала: "А ті, хто розкрав країну і призвів до ескалації та насильства - ці люди мають Шенгенські візи, чи - як у випадку Австрії - навіть паспорти. І для них існує можливість втекти з країни і виїхати до Австрії. Але ці люди відповідальні за насильство».

Хармс наголосила, що «була шокована, коли дізналася, що стільки людей отримали європейські паспорти». «Ми потребуємо візових обмежень для цих людей і візової лібералізації для простої людини з вулиці", - додала Хармс.

Вона назвала принаймні три прізвища чільних українських урядовців та парламентаріїв, які мають паспорти Австрії.

"Вона набули багатства через приватизацію, відмивання грошей та уникнення від сплати податків. Ці люди стали олігархами. І ці люди - коли Янукович говорить про надзвичайний стан - щоб ми не мали ситуації, що ці люди втечуть до Європи - люди, які відповідальні за насильство", - сказала євродепутат.