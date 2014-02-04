ЄС не наполягає на дострокових президентських виборах в Україні - речниця Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселі, про це на брифінгу в Єврокомісії заявила Майя Косьянчич, речник Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

”Про що ми говоримо дуже наполегливо, так це про потребу політичного рішення. І є чіткі елементи, які є складовими такого рішення. Ми говорили про вибори. Вони мають бути вільними та справедливими. Але коли вони мають відбутися - це те, що мають вирішувати самі українці”, - сказала Косьянчич.

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Як відомо, представники української опозиції та Майдану наполягають на проведенні дострокових президентських виборах.

Чергові вибори президента мають відбутися в Україні на початку 2015 року.