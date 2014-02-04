Президія парламенту Криму хоче попросити захисту у Росії

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Президії ВР АРК, передає Крым.Комментарии.

Під час обговорення чергового питання «Про політичну ситуацію в країні» депутати запропонували внести низку змін в чинну Конституцію Криму.

Зокрема, таку пропозицію озвучив депутат ВР АРК «регіонал» Володимир Кличников. Він вважає, що «сьогоднішнє положення конституції Криму, основного закону республіки, грубо зневажається законодавством України».

Читайте такожКримчани передали Беркуту посилки з продуктами та одягом «Я пропоную Президії Верховної Ради Криму включити до порядку денного лютневої сесії такі питання. Перше, про створення робочої групи щодо змін і доповнень у Конституцію АРК і Конституції України та про проведення загальнокримського опитування громадської думки про статус Криму, - заявив депутат. - Друге, прийняти звернення до Президента та законодавчих зборів Російської Федерації, виступити гарантом непорушності статусу автономії Криму, а також непорушності прав і свобод наших громадян».

Спікер кримського парламенту Володимир Константинов, при цьому дав процедурне доручення опрацювати дані питання юристам. Він також дав протокольне доручення секретаріату ВР АРК підготувати на прохання ще одного депутата Сергія Цекова звернення до Російської Федерації щодо допомоги та захисту.

Читайте такожУ Севастополі 40% учасників опитування назвали Майдан мирною демонстрацією«Ми просто зобов'язані звернутися до Російської Федерації з урахуванням того, що Крим - це російська автономія, російська за національністю, культурою та мовою. Зрозуміло, що це багатонаціональна територія, на якій проживають представники різних національностей в мирі та злагоді, але, тим не менш, нашим захисником може бути тільки Російська Федерація. Тому я закликаю президію і Верховну Раду АРК підготувати відповідне звернення до Російської Федерації», - сказав на президії Цеков.

Дане звернення розглянуть на найближчій сесії, яка відбудеться 19 лютого.