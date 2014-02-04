У Кіровограді суд залишив під вартою одного з активістів Майдану

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі кіровоградського Євромайдану, сьогодні відбулось слухання Апеляційного суду у справі бізнесмена Онула, який потрапив за грати після мітингу 26 січня у Кіровограді.

Читайте такожСуд змінив запобіжний захід дніпропетровським євромайданівцямСуд не взяв до уваги свідчень свідків захисту, а вислухав чотирьох свідків з боку обвинувачення і ухвалив залишити в силі рішення суду попередньої інстанції. Микола Онул відбуває 15 діб арешту, за непокору правоохоронцям.

Натомість вчора, 3 лютого, Апеляційний суд Кіровоградської області розглянув апеляційну скаргу захисника Віталія Єгорова, який підозрювався у вчиненні хуліганських дій групою осіб та закликах до штурму Кіровоградської ОДА. Сам Єгоров стверджує, що прибув на мітинг аби проконтролювати футбольних фанатів.

Захисник Єгорова Наталя Сюр повідомила, що суд попередньої інстанції прийняв, на її думку, помилкове рішення. Також адвокат підтвердила, що є лист від директора ФК "Зірка" Сергія Ольшевського про те, що той дійсно звертався до Єгорова з проханням проконтролювати фанатів.

Читайте такожУ Черкасах суд звільнив чотирьох активістів під домашній арешт Вивчивши матеріали справи, колегія суддів ухвалила рішення задовольнити апеляційну скаргу у повному обсязі та звільнити Єгорова з залу суду під особисте зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня кіровоградські організації партії «УДАР» та ВО «Свобода» заявили про масові затримання своїх членів та активістів Майдану.