Рибак відкрив вечірнє засідання Верховної Ради
16:20, 04 лютого 2014Політика
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Водночас спікер зазначив, що конкретних пропозиції щодо відповідних законопроектів поки не напрацьовано.
Володимир Рибак
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкрив вечірнє засідання парламенту, повідомляє Еспресо.TV.
В Раді зареєструвалося 389 народних депутатів.
«Проведені перемовини по варіантам розгляду питання конституційної реформи, але поки якихось законів для розгляду не напрацьовано», - заявив Рибак.
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Він запропонував виступити народним депутатам виступити і визначитися, що робити далі.
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