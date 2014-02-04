Рибак відкрив вечірнє засідання Верховної Ради

16:20, 04 лютого 2014
Політика
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Водночас спікер зазначив, що конкретних пропозиції щодо відповідних законопроектів поки не напрацьовано.

Володимир Рибак

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкрив вечірнє засідання парламенту, повідомляє Еспресо.TV

В Раді зареєструвалося 389 народних депутатів.

«Проведені перемовини по варіантам розгляду питання конституційної реформи, але поки якихось законів для розгляду не напрацьовано», - заявив Рибак.

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Він запропонував виступити народним депутатам виступити і визначитися, що робити далі.

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