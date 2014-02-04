Рибак закрив вечірнє засідання Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, спікер оголосив, що перемовини, на які він запросив керівників фракцій, будуть продовжені о 17.00.

Він пояснив, що переговори мають продовжуватися, аби голови фракцій на завтра на 10.00 вже мали певні напрацювання зі спірних питань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на засіданні ВР народний депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв наголосив на необхідності оголосити перерву у роботі парламенту, провести засідання всіх фракцій і відновити засідання після розробки плану дій парламенту.

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За його словами, опозиція вимагає, аби парламент ухвалив конституційний акт щодо повернення до Основного Закону в редакції 2004 року.

Також опозиція вимагає ухвалити закон про амністію учасників акцій протесту, які притягуються до кримінальної відповідальності без умови про звільнення адмінбудівель і вулиць іншими протестувальниками.