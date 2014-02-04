У ПР вважають, що українців не треба вчити жити, а краще допомогти їм матеріально

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Володимир Сальдо.

«Опозиція і західні політики часто розповідають про політичний тиск Росії на Україну. Зараз Захід демонструє те, чим постійно дорікає Москві. Добре, що США нарешті визнали, що фінансова допомога, про яку так довго говорила українська влада, дійсно необхідна Україні. Але тепер, якщо вірити тому, що кажуть наші західні партнери, вона буде обговорюватися лише після призначення нового уряду. А якщо новий прем'єр їх не влаштує, то допомоги не буде? Хіба це не тиск на Україну?» - підкреслив політик.

Читайте такожФінансову допомогу від ЄС отримає лише опозиційний уряд України - німецький політикТакож він вважає небезпечною для цілісності України заангажованість висловлювань більшості західних політиків, які явно підтримують протестні настрої в українському суспільстві.

«Якщо західні політики своїми висловлюваннями будуть підтримувати лише західну частину України, миру в нашій країні не буде. Адже підвищена самооцінка українців в західних областях призводить до того, що вони вважають для себе можливим керувати долею мешканців східних регіонів. Це небезпечно», - сказав регіонал.

Читайте такожМЗС РФ: необхідно дати правову оцінку діям української опозиціїУ той же час, на його думку, позиція російських дипломатів в оцінці політичної ситуації в Україні є стриманою.

«Наші східні сусіди в даній ситуації заявили про невтручання у внутрішні справи України. Хотілося б побачити те ж саме на практиці від наших західних колег: щоб голослівні обіцянки були переведені в конкретні цифри. Не треба вчити нас жити, краще допомогти матеріально», - сказав Сальдо.