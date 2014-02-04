Президент Чехії не планує відкликати запрошення Януковичу

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар чеського президента Єрі Овчачек, коментуючи заклик низки чеських політиків та громадських діячів до Президента анулювати своє запрошення для Януковича.

Читайте такожПрезидент Чехії запрошує Януковича на офіційний візит"Президент вважає, що позачергові президентські та парламентські вибори є можливим вирішенням української політичної кризи. Президент планує поділитися цією думкою з Віктором Януковичем без наміру втручатися у внутрішні справи України", - написав він, відповідаючи на запит агентства.

"Президент Янукович відвідає Чеську Республіку у квітні", - відзначив прес-секретар.

Раніше сьогодні чеське інформаційне агентство CTK повідомило про ініціативу низки політиків та громадських діячів, котрі закликали Президента Чехії "негайно" анулювати запрошення Януковичу через останні події в Україні.

Читайте такожПрезидент Чехії дасть повноваження на формування нового уряду соціал-демократам - ЗМІ"Головним імпульсом було ухвалення антидемократичних законів та перші смертельні жертви демонстрацій у Києві", - сказав один із ініціаторів заклику Петр Марек з громадського руху "Без комуністів".

У заяві, котру підписало кілька сотень чоловік, вони також закликають Президента Чехії зробити все можливе для повернення Української держави на "демократичні засади".

Крім цього, вони закликають Євросоюз зробити для підтримки демократії в України "більше, ніж раніше".

Чеське агентство зауважує, що ініціатори акції заявили про підтримку опозиції та зазначило, що в кількох містах Чехії, серед яких столична Прага, організовано збір грошей, медикаментів та одягу для учасників демонстрацій в Києві.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року, коли в Україні вже тривали антиурядові акції протесту через непідписання Угоди про асоціацію з ЄС, чеське міністерство закордонних справ підтвердило запрошення Януковичу відвідати з візитом Чехію.

Раніше чесько-українські відносини ускладнив факт надання політичного притулку для ряду українців, серед яких колишній міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдан Данилишин та чоловік ув'язненої екс-прем'єрки Олександр Тимошенко.