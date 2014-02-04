Помічник держсекретаря США планує зустрітися з Януковичем
21:07, 04 лютого 2014Політика
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Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд, яка прибуває в четвер до Києва, планує зустрітися з президентом України Віктором Януковичем.
Вікторія Нуланд
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника держдепу Джен Псакі.
Читайте такожСША та ЄС планують посилити сприяння розв`язанню кризи в Україні – Нуланд «Вона планує зустрітися з президентом Януковичем і міністром Кожарою (виконуючий обов'язки голови українського МЗС Леонід Кожара). Також заплановані зустрічі з лідерами опозиції і громадянського суспільства», - сказала Псакі.
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