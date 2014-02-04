Лех Валенса вважає, що Україні потрібні дострокові вибори

"Нинішня ситуація - не тільки провал ЄС, а фіаско всього людства. У Європи немає ідей, як діяти щодо України", - підкреслив Валенса в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

На думку колишнього польського президента, сьогодні Україна опинилася на межі громадянської війни, запобігти якій можуть тільки дострокові вибори. "Українці близькі до громадянської війни. Якщо не організувати вибори, то знову проллється кров", - зазначив політик і висловив готовність стати посередником у переговорах між владою і опозицією.

За його словами, вирішити кризу могли б референдум з питання підписання угоди про асоціацію з ЄС і дострокові вибори президента. "Ми повинні пам'ятати, що президент (Янукович, - ред.) був обраний демократичним шляхом. Вибори були демократичними, і президента не можна змінювати на площі. Площа може висловити невдоволення, може кричати, але, врешті-решт, вона повинна висловити свою позицію демократичним шляхом", - підсумував Валенса.