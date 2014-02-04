МЗС Литви: стан Булатова відображає фізичні ознаки тортур

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ Литви, передає Українська правда.

"Литва прийняла на лікування активіста української опозиції, одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова, стан якого чітко відображає фізичні ознаки довгострокових тортур і жорстокого поводження", - сказано в тексті.

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"Аналогічну занепокоєність висловила і Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон у своїй заяві, зробленій 31 січня після закінчення зустрічі з українською опозицією", - йдеться в повідомленні.

"Європейський союз повинен звернутися до Києва з вимогою проведення ретельного і незалежного розслідування цього та інших аналогічних випадків катувань, і зробити кроки для покарання винних", - заявляє МЗС Литви.

"Україна є державою-учасницею Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, однак висловлюється тривога з приводу проблеми із здійсненням Конвенції", - підкреслюється в повідомленні.

Як відомо, 2 лютого Булатов прибув до Вільнюса на лікування.

Він зник 23 січня і знайшовся 30 січня у селі Вишеньки Бориспільського району.

Як розповів сам активіст, невідомі били його, порізали йому вухо і розпинали - він має проколи на руках.