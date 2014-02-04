Євросоюз і США не збираються фінансувати Україну - прес-секретар Ештон

Про це повідомила прес-секретар Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон Майя Косьянчич, повідомляє MIGnews.com.ua.

Так вона прокоментувала заяви українських політиків про те, що ЄС готовий надати Україні значну економічну допомогу в разі проведення конституційної реформи та формування опозицією нового прозахідного уряду.

Раніше голова європейської дипломатії Кетрін Ештон говорила про можливості надання фінансової допомоги Україні, однак Майя Косьянчич припинила всі політичні спекуляції на цю тему.

"В ЄС розглядають можливість підтримки України під час кризи, коли мова йде як про економічну, так і про політичну ситуацію. Якщо мова йде про реформи і кредити МВФ, умови необхідні для отримання фінансової допомоги залишаються в силі. ЄС говорить про те, як ми можемо допомогти у ситуації з дуже конкретними правилами і дуже конкретними кроками, які повинні бути зроблені", - повідомила Косьянчич.

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Вкрай різко відреагував на ситуацію президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, заявивши, що Євросоюз не має наміру брати участь "в аукціоні за підпис України". "Наша найбільша пропозиція Україні - це, власне, Угода про асоціацію. Ми надаємо Україні доступ до найбільшого ринку на світі. Це дуже щедра пропозиція", - підкреслив він.

"Підхід, що ми повинні щось платити за підписання Угоди про асоціацію... Це неправильно. Члени ЄС чітко заявили, що вони не збираються брати участь у змаганні на аукціоні - хто більше заплатить за підпис України", - заявив політик.

Також скептично ставляться до фінансування України і в адміністрації Білого Дому. "Ніхто не збирається давати Україні гроші, якщо вони не проведуть економічні і політичні реформи, тому що в такому випадку гроші будуть пущені на вітер", - повідомило авторитетному виданню The Wall Street Journal джерело в Державному департаменті США.