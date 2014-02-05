Столиця Чехії відмовилася приймати Януковича

Як заявив мер столиці Томаш Гудечек, немає ніяких підстав, щоб Прага брала участь у зустрічі українського президента. До того ж, зазначив мер Праги, "абсурдно, щоб саме президент Янукович приземлився на аеродромі, який носить ім'я Вацлава Гавела", повідомляє Радіо Свобода.

За словами празького градоначальника, якщо президент України прибуде в місто, міська влада не буде організовувати ніяких заходів, звичних у разі візитів глав держав, зокрема, не запросить Януковича на традиційне прийняття в ратушу.

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Мер Праги також додав, що чеська столиця передасть як допомогу постраждалим українським демонстрантах, пораненим у сутичках в Україні, 500 тисяч чеських крон, що складає в перерахунку майже 215 тисяч гривень. Її передадуть в Україну через гуманітарну організацію "Людина в біді". Ця організація тиждень тому сама вирішила надати цю суму українським "жертвам насильства, цілеспрямованих переслідувань під час протестів, у разі необхідності також їх сім'ям".

Із закликом взагалі скасувати візит Януковича до Чехії також звернулися до президента країни Мілошу Земану минулого тижня ряд чеських громадських діячів, поетів, кінорежисерів, співаків, спортсменів, керівників адміністрацій міст і областей.

Президент Чехії запросив колегу з України прибути з візитом у відповідь на його прибуття в Україну в минулому році. Очікується, що Янукович прибуде до Праги в квітні, і в ході візиту також візьме участь у міні-саміті ініціативи Європейського союзу Східне партнерство за участю приблизно десяти глав держав-учасниць ініціативи.