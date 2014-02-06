88% протестувальників приїхали на Майдан з регіонів - опитування

Серед протестувальників на Майдані Незалежності, як і раніше, значно переважають приїжджі - 88%, кияни становлять 12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”.

Серед приїжджих переважають жителі західної України (55%, було 42%), решта - з центральної України (24%) та зі сходу і півдня (21%). Значні зміни сталися у переважаючому типі поселень, звідки приїхали люди на Майдан: поменшало жителів обласних центрів (з 32% до 20%) та великих міст (з 23% до 17%). Натомість значно додали у представництві жителі невеликих міст (з 23% до 42%).

Як і раніше, найбільше на Майдані спеціалістів з вищою освітою (27%, було 22%), істотно додалося підприємців (17%, а було 12%). Дещо менше стало студентів (з 10% до 6%) та пенсіонерів (з 11% до 7%).

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Також, як і раніше, абсолютна перевага на Майдані чоловічого населення: 88% чоловіки, 12% жінки. За віком склад майже не змінився: середній вік мешканця Майдану - 37 років (33% - віком від 18 до 29 років, 56% - 30-54 роки, 12% - 55 років і старше).

За мовною ознакою дещо зросла кількість україномовних - з 52% до 59%, водночас зменшився відсоток російськомовних (з 20% до 16%) та тих, хто звик спілкуватися обома мовами (з 28% до 24%).

Серед нинішніх жителів Майдану ще менше тих, кого організовано привезли політичні партії (було 12%, зараз 3%).

Опитування було проведено 3 лютого 2014 року Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” разом із Київським міжнародним інститутом соціології. Всього було опитано 502 особи в усіх стаціонарних точках Майдану (намети, Будинок профспілок, КМДА, Жовтневий палац, Український дім та ін.) за вибіркою, яка забезпечувала пропорційне охоплення учасників Майдану.