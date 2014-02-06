Чорновол називає абсурдною версію ГПУ і вважає обвинуваченого "підставною особою"

Активістка і журналіст Тетяна Чорновол вважає абсурдною версію Генпрокуратури про те, що напад на неї було вчинено з хуліганських мотивів.

Про це вона написала у блозі на "Українській правді".

“ГПУ заявило, що замах на моє життя стався з тих причин, що я когось там "підрізала" і цим "спровокувала на хуліганські дії". Так я "підрізала" Януковича і буду "підрізати" далі. Насправді, це єдина причина замаху на мене”, - заявила Чорновол.

За словами активістки, Роман Залюбовський, який взяв вину на себе, відмовився від очної ставки з нею. Чорновол вважає, що він підставна особа.

“В приватній розмові з ним я зрозуміла, чому він відмовився – тому що не знає деталей того, що сталося на Бориспільській трасі. Тобто бив не він. Тобто він є підставна особа. Можливо, він якось був задіяний в "спецоперації", проте не на головних ролях”, - написала вона.

Читайте такожЖурналістку Тетяну Чорновол побили з хуліганських мотивів - ГПУ

За її словами, справжні "м'ясники", які нанесли їй удари - “цінні цій владі» і очевидно "працюють" далі в "ескадронах смерті".

“А в СІЗО потрапив технічний персонал "спецоперації" за те, що не затер сліди злочину”, - зазначила Чорновол.

Як заявляє активістка, "ескадрони смерті" поставили криваву справу на конвеєр”.

“ГПУ їх обслуговує, бо Пшонка обслуговує Януковича. Саме тому в моїй справі слідство не шукало ні замовника, ні організатора”, - йдеться в блозі Чорновол.

Вона зазначає, що ГПУ не здивував той факт, що "хулігани" за те, що я їх начебто підрізала (тобто їм начебто довелося пригальмувати через мене), таранили мій дешевий автомобіль (його вартість 5 тисяч доларів) своїм дорогим Порше”.

"Логічним це виглядає лише в тому випадку, якщо моя ліквідація була замовлена і за неї було дорого заплачено", - пише Чорновол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, в Генпрокуратурі заявили, що слідство у справі про побиття Чорновол завершено.

За словами заступника генерального прокурора Романа Андреєва, слідство встановило, що злочин скоєно з хуліганських спонукань.

Читайте такожДепутат від «Батьківщини» просить передати на поруки підозрюваних у справі Чорновол

Зокрема, як заявив Андрєєв, слідством встановлено, що Чорновол створила на дорозі аварійну ситуацію, що викликало таку реакцію обвинувачених.

За словами заступника генпрокурора, на даний час у скоєнні злочину підозрюються Сергій Котенко, Роман Залюбовський, Андрій Зінченко, Олександр Храмцов, Андрій Насіковський, а також ще двоє не встановлених осіб.

Крім того, Андреєв зазначив, що Зінченка було оголошено в розшук і сьогодні надійшла інформація від правоохоронців з РФ, що він затриманий у Москві. Зараз Генеральна прокуратура України розпочала процедуру його екстрадиції з Росії.

Довідка УНІАН. Чорновол жорстоко побили в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі під Києвом.

Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.