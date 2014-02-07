Українці пікетували посольство України в США, де вечеряли нардепи Клюєв і Бондаренко

Активісти тримали фото загиблих протестувальників, побитих журналістів, а також символічно лежали на тротуарі, вкриті українськими прапорами, повідомляє VIDIA.

“Сергію Клюєву довелось проходити повз “тіла” вбитих його діями людей і відповідати на запитання українців, чи не соромно йому. Апетит явно був зіпсутим,” – прокоментували організатори акції, група “Разом”.

За словами активістів, з посольства викликали поліцію, проте та, побачивши, що це звичайна акція протесту, поїхали геть.

“Але всі інші гості до посольства прокрадались через чорний вхід. Всі парадні входи в будь-які будови майже усіх країн світу для них тепер зачинені. Українці є повсюди! – Додають організатори акції. – Обличчя катованих і вбитих супроводжують винних, куди б вони не поїхали – в жодній країні не сховатись від українців.”