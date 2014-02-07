У Тернополі суд зобов’язав євромайданівців звільнити ОДА

Суд зобов’язав активістів тернопільського Майдану звільнити приміщення облдержадміністрації, в якому вони цілодобово перебувають з 23 січня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв учора Тернопільський міськрайонний суд, який задовольнив позовні вимоги прокуратури області та прийняв рішення про усунення перешкод у користуванні адміністративною будівлею на вул. Грушевського, 8.

За рішенням суду, особи, перебування яких в адмінбудівлі ОДА не пов’язане з виконанням трудових обов’язків, повинні звільнити приміщення.

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Як повідомляв УНІАН, з 23 січня активісти тернопільського Євромайдану спільно з депутатами облради цілодобово перебувають в приміщенні обласної ради та облдержадміністрації.

Люди зокрема хотіли зустрітися з головою облдержадміністрації Валентином Хоптяном, щоб спонукати його написати заяву на звільнення.

Хоптян з 23 січня у свій кабінет в приміщенні ОДА не приходив, у прес-службі повідомляли, що він працює в кабінетах інших структурних підрозділів ОДА або в приміщенні обласних організацій.

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За фактом захоплення приміщення Тернопільської обласної державної адміністрації слідчим УМВС України в області 23 січня було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України.

Згодом міліція повідомила, що під час спроби активістів Майдану потрапити в приміщення ОДА струс мозку отримав міліціонер, з даного приводу було відкрито ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Водночас голова облради Василь Хомінець закликав журналістів та правоохоронців не трактувати події як захоплення будівлі, наголосивши, що 23 січня депутати облради з людьми прийшли в будівлю облради проводити прийом громадян.