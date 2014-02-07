Протестні настрої підтримують 47% українців - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати загальноукраїнського соціологічного дослідження “Настрої України”, що провели дві служби: Центр соціальних та маркетингових досліджень “Соціс” та Київський міжнародний інститут соціології.

Відповідно до результатів дослідження, майже 47% респондентів підтримують протестні настрої громадян (26,8% відповіли, що повністю підтримують акції протесту, 20,9% - скоріше підтримують).

Не підтримують акції протесту 46% опитаних (31,3% зовсім не підтримують, 14,8% - скоріше не підтримують).

Переважна більшість опитаних громадян - 63,3% - вважають, що для досягнення позитивного результату акцій протесту потрібно сідати за стіл публічних переговорів з владою, і лише 11,1% переконані, що варто переходити до рішучіших дій, застосувавши силу.

20,1% опитаних вважають, що варто продовжувати проведення мирних протестів.