Янукович програє в другому турі президентських виборів будь-якому лідеру опозиції - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальноукраїнського соціологічного дослідження “Настрої України”, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень “СОЦІС” та Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з результатами дослідження, якщо у другий тур вийде Янукович і лідер партії “УДАР” Віталій Кличко, перший набере 36,1%, а другий - 63,9%.

Якщо ж у другому турі Янукович буде боротися за голоси виборців з лідером ВО “Свобода” Олегом Тягнибоком, то отримає 45,6% голосів виборців, у той час як Тягнибок 54,4%.

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Якщо ж у другому турі президентських виборів залишаться кандидатури Януковича і лідера парламентської фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка, то перший отримає 41,6% голосів виборців, а другий - 58,4%, відповідно.

Якщо в другий тур вийде народний депутат Петро Порошенко, то він, згідно з результатами опитування, набирає 62,3% голосів виборців, в той час як Янукович - 37,7%.

У той же час в першому турі серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з кандидатом, за Януковича віддали б голоси 29,5%, за Кличка - 28,7% за Порошенка - 18,6%, Яценюка - 9,2%, за лідера КПУ Петра Симоненка - 4,7 %, за Тягнибока - 3,8%.

*** Дослідження було проведено силами двох дослідних центрів в період з 24 січня по 1 лютого 2014 року по всій території України методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів - квотна вибірка (за ознаками вік та стать).

Вибірка у віці від 18 років і старше репрезентативна загалом для України (2400 респондентів) за показниками віку, статі та типу поселення (місто/село).

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/- 2,0%.