Янукович і Кличко можуть вийти до другого туру президентських виборів - дослідження

Якби вибори Президента України відбулися у січні 2014 року, то найбільшу кількість голосів набрали б і, відповідно, вийшли до другого туру виборів двоє кандидатів - Віктор Янукович та Віталій Кличко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження “Оцінка жителями України соціально-політичної ситуації в країні станом на січень 2014 року”, проведеного Інститутом соціальних технологій “Соціополіс” на замовлення Агентства моделювання ситуацій.

“Вказаних кандидатів готові підтримати 18,4% - Януковича і 17,6% - Кличка. Третє місце в президентському електоральному рейтингу займає Петро Порошенко, за якого мають намір проголосувати 9,5% від загальної кількості респондентів. Рівень підтримки виборцями інших потенційних кандидатів у Президенти на теперішній час набагато нижчий за рівень підтримки трьох лідерів електоральних симпатій. Зокрема, за Арсенія Яценюка проголосували б 4,1%, за Петра Симоненка - 3,9%, за Олега Тягнибока - 2,9%, за Анатолія Гриценка - 1,9%, за Олега Ляшка - 1,3%, за Віктора Ющенка - 1,2%“, - повідомив під час презентації результатів дослідження заступник директора Агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький.

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Він також зазначив, що така ситуація значно відрізняється від попередніх президентських виборів.

“Янукович має найбільший рейтинг серед всіх Президентів на останньому році свого президентства і залишається популярним політиком в країні”, - зазначив Голобуцький.

Що стосується Кличка, то, на думку експерта, він зберіг свій рейтинг завдяки успішному позиціонуванню.

Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради відбувалися в січні 2014 року, найбільшу кількість голосів виборців отримали б Партія регіонів (за яку мають намір проголосувати 19,1% від загальної кількості опитуваних), партія “УДАР” Віталія Кличка (15,4%), за “Батьківщину” проголосували б 11,2%. Високі шанси подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр мають також Комуністична партія (5,9%), партія “Солідарність” (5,1%) та “Свобода” (4,5%).

Дослідження проводилось з 16 по 30 січня 2014 року серед населення України у віці від 18 років. Метод збору первинної інформації - особисте формалізоване інтерв'ю. Вибірка: трирівнева з квотним відбором респондентів на останньому етапі. Загальний обсяг вибірки склав 1650 респондентів - постійних жителів України у віці від 18 років. Теоретично статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95% для даних в цілому по Україні не перевищує 2,4%.