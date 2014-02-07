Туск вважає вимоги української опозиції стриманими й відповідальними

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР.

Туск назвав пропозиції Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибок для вирішення кризи в Україні "дуже раціональними та відповідальними".

"Мої співрозмовники добре розуміли, як сильно Європі залежить на компромісному вирішення кризи в Україні, без гострого протистояння", - відзначив він.

Читайте такожТуск: ЄС не готовий запропонувати Україні великі грошіПрем'єр Польщі також сказав, що опозиціонери не виступають за якісь радикальні методи, а пропонують вирішити конфлікт через зміну конституції України чи повернення в дію її редакції з 2004 року та через проведення позачергових виборів президента.

"Це вимоги, котрі містяться у рамках відповідальності та стриманості", - сказав Туск.

Він також відзначив, що під час вчорашньої розмови не відчув протирічь між лідерами української опозиції.

"У мене не було жодного враження якогось розколу чи конфлікту серед цієї трійки. Ми будемо далі спільно працювати, сподіваюсь, що також за участі української влади для вирішення цієї проблеми без кровопролиття та подальших репресій", - сказав він.