У Севастополі невідомі підпалили автомобіль лідера молодіжного крила партії УДАР

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело, близьке до правоохоронних органів.

У секторі зв'язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі підтвердили, що авто, яке згоріло, належало Білоцерківцю.

В офіційному прес-релізі міліції Севастополя повідомляється, що правоохоронці проводить досудове розслідування за фактом підпалу автомобіля.

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«Вранці 7 лютого до Гагарінського РВ УМВС України в м. Севастополі надійшло повідомлення, що в гаражному кооперативі, розташованому в районі вулиці Щитова, відбулося загоряння автомобіля "Toyota Corolla”. Пожежа локалізована силами наряду пожежної частини. У міліції додали, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу. Було встановлено, що автомобіль належить 27-річному севастопольцю», - говориться в повідомленні.

Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2. ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство, в рамках якого буде призначена експертиза для встановлення причин виникнення пожежі.